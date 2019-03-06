شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 0.32 نقطة ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 117.14 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 112.91 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد