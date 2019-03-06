شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل – 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.13 نقطة ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 143.13 ، طيلة ثبات الدعم 134.98 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد