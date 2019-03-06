شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يجني أرباحه – تحليل – 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاتها السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.74% بما يعادل -1.52 نقطة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 85.87 ، ليستهدف مستوى المقاومة 91.05 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه