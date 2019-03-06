وول مارت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -0.08 نقطة ، وذلك وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 100.21 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 106.21 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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