شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 19.31 استعداداً لكسره ، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.07 نقطة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 19.31 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.36 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط