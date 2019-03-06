هيوليت يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 05-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 19.31 استعداداً لكسره ، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.07 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 19.31 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.36 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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