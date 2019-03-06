شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء للسهم سلبي في الاجل القصير، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 0.819 درهم، على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 0.85 درهم، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بالأسبوع الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل له لمستوى الدعم النفسي عند 0.80 ثم 0.75 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.80 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.83 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط