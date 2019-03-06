شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه الاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.31 درهم، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.35 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، ويتداول مؤشر استوكاستيك حاليا في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.20 درهم كمستوى اول ثم 1.05 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.35 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.28 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط