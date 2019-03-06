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شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 2.19 درهم، ثم ارتفع مسجلا مستوى 2.25 درهم، الا انه انهى تداولات الجلسة عند مستوى 2.20 درهم، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما كون السهم نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.96 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.25 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.15 وبين مستوى المقاومة هو 2.23 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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