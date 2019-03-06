شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.36 درهم منخفضا، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.363 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.335 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.385 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط