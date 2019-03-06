شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.460 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 0.48 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ منتصف الشهر الماضي، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 0.44 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.48 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.45 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط