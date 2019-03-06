شكرا لقرائتكم خبر عن فندق موفنبيك مكة يكرم موظفيه المتميزين والقدامى والان نبدء بالتفاصيل
أقيم الحفل في قاعة النعيم بحضور المدير العام عادل عرفان ومديري الأقسام المختلفة بالفندق، كما حضر عدد كبير من موظفي الفندق الذين حرصوا على مشاركة زملائهم المحتفى بهم فرحتهم وتكريمهم، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم بهذه المناسبة السعيدة.
وفي السياق أعرب المدير العام عادل عرفان عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز في العمل والتفاني بين الموظفين، الذي يصب في مصلحة الفندق ورقيه بين الفنادق المختلفة، وحصوله على إرضاء العملاء بكافة شرائحهم، مؤكدا على ضرورة الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات بروح ملؤها الشغف والإحساس بالشرف المصاحب لتقديم الخدمات العالمية لضيوف بيت الله الحرام.
وعبر عرفان عن فخره بما أنجزه الموظفون المتميزون والقدامى من مجهودات أثمرت هذا النجاح، حيث قدم لهم التهاني على هذا التفوق والتميز في العمل، كما قام بتسليم الشهادات التذكارية لجميع الموظفين المتميزين والقدامى، وتمنى لهم دوام التوفيق والتميز المستقبلي والتقدم في حياتهم العملية.
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