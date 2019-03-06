شكرا لقرائتكم خبر عن الأصالة تستقبل وفدا من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والان نبدء بالتفاصيل
حيث تنظم جامعة الأصالة مثل هذه اللقاءات بشكل دوري بهدف التواصل مع المجتمع ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وقام سعادة مدير مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإلقاء محاضرة عن أهداف المركز ورؤيته وقيمه ورسالته، حيث يسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبر أنشطته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة إلى تعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش، فيما يقوم في الوقت نفسه بتأصيل الثقافة الحوارية لنشرها بين مختلف أطياف المجتمع، والتأكيد على أهمية وحدة الوطن واللحمة الوطنية التي أرسى قواعدها قبل 88 عاما الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - رحمه الله ـ والتي لا تزال صاعدة في مسار حدود السماء.
وفي نهاية اللقاء تم أخذ صور جماعية تذكارية لجميع الحاضرين من منسوبي مركز الملك عبدالعزيز ومنسوبي جامعة الأصالة.
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