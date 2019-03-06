شكرا لقرائتكم خبر عن بنده تفتتح أحدث فروعها في محافظة القويعية بمنطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت شركة بنده للتجزئة، فرعها الجديد في إمارة الرياض بمحافظة القويعية داخل مول القويعية الواقع على الطريق المؤدي لمكة المكرمة. ودشن الافتتاح محافظ القويعية مساعد بن عبدالرحمن السالم بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين البارزين وعدد من كبار الشخصيات ورواد الأعمال وكبار المسئولين بشركة بنده للتجزئة. ورافق الدكتور بندر حموه - الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة، الأستاذ مساعد السالم خلال حفل الافتتاح في جولة تعريفية بالفرع الجديد.

وأكد حموه القيمة المضافة التي تقدمها الشركة في تعزيز مكانة قطاع التجزئة التي تعتبر أحد أهم عوامل النمو في الاقتصاد السعودي، وكذلك جهود شركة بنده للتجزئة في مجال التوطين من خلال تمكين الشباب السعودي في سوق العمل، حيث الاعتماد على الكفاءات والمواهب السعودية في إدارة وتشغيل سلسلة محلات الشركة وفروعها، حيث تم توظيف العديد من أبناء منطقة القويعية السعوديين بالفرع الجديد، مشيرًا إلى أن الفرع الجديد يمتد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 3000 متر مربع وسيُدار بفريق عمل متميز لخدمة العملاء دعما لخطوات الشركة الإستراتيجية التي تتمحور حول مركزية العملاء والتركيز على خدمتهم من خلال عدة مبادرات ومحاور ليحظوا بتجربة تسوق ممتعة ومتميزة.