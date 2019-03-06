شكرا لقرائتكم خبر عن «سالك» تناقش تحديات ومستقبل صناعة الأعلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح العضو المنتدب للشركة خالد العبودي، أن اللقاء هدف إلى تعزيز العلاقة الاستثمارية والمعلوماتية بين مصدري الأعلاف الدوليين والمستثمرين من داخل المملكة.
وقال إن الشركة تعمل على تهيئة سبل الاستثمار الأجنبي، وتذليل الصعاب كافة أمام المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، مبينًا أن مثل هذه اللقاءات مفيدة في تبادل الآراء والخبرات في المجال الزراعي لا سيما المعني بقطاع الأعلاف.
يذكر أن شركة «سالك» بدأت أعمالها في العام 2012م بغرض الاستثمار في مجالات السلع والمنتجات الزراعية والأعلاف حيث نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة بما يدعم توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها. وتمتلك «سالك» عدة شركات ومشاريع زراعية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وغيرها، ولديها خطط طموحة للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
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