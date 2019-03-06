شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرص الاستثمار للأجانب بالبناء السعودي والان نبدء بالتفاصيل
وستطرح بعض الشركات العالمية أبرز المشاريع التي يمكن توطينها بالمملكة منها مجموعة من أجهزة تيسير المياه الخاصة بالمنازل من أجل جلب مياه نقية ومميزة إلى المنازل السعودية، وأنظمة للغسيل الصناعي، والتجفيف، والتبريد، والتصفية، والفرز.
ويتوقع أن يضم المعرض للمرة الأولى الجناح الرسمي لدولة مصر، جنبًا إلى جنب مع الصين، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، وكوريا، وإسبانيا، وتركيا، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح فرص الاستثمار للأجانب بالبناء السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.