شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرص الاستثمار للأجانب بالبناء السعودي والان نبدء بالتفاصيل

يطرح «معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار في السعودية » «The Big 5 Saudi» في دورته التاسعة المزمع إقامتها في مركز جدة للمنتديات والفعاليات في الفترة من 10 إلى 13 مارس الحالي، أمام المستثمرين الأجانب فرصا استثمارية واعدة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة، وذلك من خلال استقطابه لشركات بناء عالمية من دول عدة مختلفة.

وستطرح بعض الشركات العالمية أبرز المشاريع التي يمكن توطينها بالمملكة منها مجموعة من أجهزة تيسير المياه الخاصة بالمنازل من أجل جلب مياه نقية ومميزة إلى المنازل السعودية، وأنظمة للغسيل الصناعي، والتجفيف، والتبريد، والتصفية، والفرز.

ويتوقع أن يضم المعرض للمرة الأولى الجناح الرسمي لدولة مصر، جنبًا إلى جنب مع الصين، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، وكوريا، وإسبانيا، وتركيا، وغيرها.