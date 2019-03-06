شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: قواعد تنظيمية جديدة لمزاولة الوكالة المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية بصيغتها النهائية، التي تضع الإطار النظامي لنشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الوكلاء بالنيابة عن البنوك، وذلك استنادا إلى نظام مؤسسة النقد.

» توسيع انتشار الخدمات

وقالت «ساما»: إن هذه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية ترمي إلى تحقيق عدة أهداف منها: توسيعُ نطاق انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك، كذلك تشجيعُ البنوك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعم الشمول المالي ونطاقه وعمقه، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية، ويمكن من خلاله تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات المؤسسة.

ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في كافة المناطق، كذلك تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

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» معايير وكلاء البنوك

وأضافت: كما تهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها، وتحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك مزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.

» مراعاة مرئيات العموم

وأكدت «ساما» أنها أخذت في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد «القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية» بناء على ما وردها من مرئيات عند نشرها للمشروع في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتماده بصيغته النهائية.