شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح يتفقد مشاريع الجبيل ورأس الخير اليوم وغدا والان نبدء بالتفاصيل

يقوم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية م. خالد الفالح، اليوم، بزيارة لمدينة الجبيل تعقبها زيارة مماثلة غدا لرأس الخير الصناعية يتفقد من خلالها عددا من المشاريع في مقدمتها مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية،

وتتضمن مناطق التصنيع المزمع إنشاؤها في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي يُعد الأكبر عالميًا، ومنطقة لبناء السفن العملاقة تتكون من حوضين جافين ومبانٍ صناعية ومعدات رفع ذات طاقة عالية، ومنطقة أخرى لتصنيع المنصات البحرية والحفارات، وكذلك منطقة إصلاح السفن وصيانتها، وتحتوي على حوض جاف ومبانٍ صناعية، إضافة للجزء الخاص بسفن الإمداد البحري، والذي يحتوي على عدد من المراسي الجافة ورافعات السفن الخاصة بإصلاح وبناء سفن الإمداد البحري.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضع حجر الأساس لإقامة المجمع في نوفمبر 2016م في رأس الخير، والذي يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتنمية قطاع الطاقة والتنوع الاقتصادي، ويلبي احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية والسفن التجارية، إضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات بالتوافق مع جميع المتطلبات البيئية السعودية.