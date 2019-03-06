«سيدات أعمال عجمان» يوقع شراكة استراتيجية مع «الإمارات للإبداع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة شراكة استراتيجية مع جمعية الإمارات للإبداع، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم الفكر الابداعي والمشاريع الابتكارية بما يصب في تحقيق أهداف الطرفين.

وقع مذكرة الشراكة من جانب جمعية الإمارات للإبداع الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس الجمعية ومن جانب مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس المجلس.

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واتفق الطرفان على تبادل الخبرات والدراسات وتعزيز سبل التعاون في الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي لها صلة بالإبداع والابتكار بدولة الإمارات والتعاون في مجال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتدريب والتطوير وريادة الأعمال وإدارة المشاريع الريادية وضمان التنمية المستدامة بما يتناسب مع توجهات الدولة، بالإضافة إلى ابتكار أساليب البحث المنهجي في مجالات الإبداع والابتكار وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، إلى جانب تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج والمبادرات والمشاريع وتقديم التسهيلات المتوفرة لدى كل طرف للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته الاستراتيجية في الإبداع والابتكار.

وأكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي، على أهمية مذكرة التفاهم ودورها في زيادة التعاون بين الجمعية والمجلس، موضحاً أن التعاون المشترك سيصب في دعم سيدات الأعمال وتهيئة الجانب الابداعي والابتكاري في مشاريعهن، مشيداً بحرص كافة الجهات الحكومية والخاصة في اعتماد نهج الإبداع والابتكار في منتجاتها وخدماتها .

وثمنت الدكتورة آمنة خليفة آل علي جهود جمعية الإمارات للإبداع ودورها التحفيزي في دعم بيئة الإبداع والاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين، وأكدت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يحرص بشكل دائم على التعاون مع كافة الجهات بما يخدم تطلعات سيدات الأعمال والأسر المنتجة .