813 رخصة بناء في أبوظبي خلال فبراير

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن إصدارها نحو 33 رخصة بناء في أقل من 8 ساعات، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، ليبلغ إجمالي الرخص الصادرة 813 رخصة بواقع 181 رخصة تم إنجازها في أقل من يوم عمل، و164 رخصة أنجزت خلال يوم عمل، و170 رخصة استغرق إنجازها ثلاثة أيام عمل، و155 رخصة تمت خلال 4 أيام عمل، و99 رخصة استغرقت 5 أيام عمل، و7 رخص احتاجت إلى 6 أيام عمل، و4 رخص أنجزت خلال 7 أيام عمل. ويأتي إنجاز هذا العدد في وقت قصير، وفقاً لاستراتيجية البلدية، الهادفة إلى الارتقاء المستمر بأداء القطاعات والإدارات، على صعيد الخدمات المقدمة إلى المجتمع.

كما شملت الرخص 570 رخصة بناء سكني، و103 رخص تجارية، و125 رخصة صناعية، و15 رخصة مرافق، وأكدت البلدية أنها تؤمن بأهمية التكامل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف خدمة المتعاملين، ولهذا توفر تبادل البيانات مع ثماني جهات حكومية وهي: هيئة أبوظبي للإسكان، دائرة القضاء، دائرة المالية، دائرة التعليم والمعرفة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هيئة البيئة - أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بهدف التسهيل على المتعاملين، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة وسرعة.