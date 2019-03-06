«اتصالات» تحتفي ب«شهر الابتكار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفت شركة «اتصالات» بشهر الابتكار في الإمارات؛ عبر إطلاق سلسلة من المبادرات الفاعلة، التي ارتكزت بمجملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وتقنيات مستقبلية أخرى. كما قامت «اتصالات» بتقديم العديد من ورش العمل والمحاضرات والأنشطة التعليمية، إضافة إلى المسابقات والخدمات التي أطلقتها؛ لتحفيز وإثراء روح الإبداع والابتكار؛ تفاعلاً مع هذه المناسبة.

وتستلهم «اتصالات» مسيرتها بالتطلع نحو آفاق الابتكار؛ وذلك من أجل إلهام المواهب الوطنية، وتحفيز روح الابتكار، وشاركت بالعديد من المبادرات؛ إذ تحرص على وضع منظومة الابتكار في صميم استراتيجيتها ومنتجاتها وجميع أعمالها، كما تلتزم «اتصالات» في ظل الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات بتمهيد الطريق؛ لتوفير حلول وتطبيقات رقمية ذكية لخدمة قطاع الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، استناداً إلى استراتيجيتها الهادفة إلى «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

واستضاف مقر «اتصالات» في أبوظبي، مجموعة من عشاق التكنولوجيا والابتكار، وعدد من الخبراء في الذكاء الاصطناعي، ودارت نقاشات تفاعلية مع الجمهور.