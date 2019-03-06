شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستنفر لإنعاش الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة عليها، أعلنت الصين، أنها مستعدة ل«خوض معركة» للدفاع عن نموها الاقتصادي الذي بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ 28 عاماً.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، خلال الدورة السنوية للبرلمان، أمام نحو ثلاثة آلاف نائب سيبحثون حتى 15 مارس/‏ آذار، مجموعة من التدابير لإنعاش الاقتصاد، من ضمنها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة.

كانت العناصر الأكثر أهمية في التخفيضات، خفض قيمة الضريبة المضافة في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى، بواقع ثلاث نقاط مئوية إلى 13%. وقال تشيانج إنه سوف يتم تقليص مساهمات الشركات في خطط التأمين الاجتماعي، كما أن الشركات الخاصة سوف تحظى بتمويل أفضل.

وحدد رئيس الوزراء هدفاً لنمو ثاني اقتصاد في العالم، يتراوح بين 6 و 6.5% للعام 2019، في تراجع طفيف، بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت 6.6% في 2018. وقال إن «الظروف الوطنية كما الدولية ألقت بنمونا في بيئة في غاية القسوة والتعقيد تشهد تفاقم المخاطر والتحديات».

وفي مسعى لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، رفعت وزارة المالية الصينية حصة إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية إلى 2.15 تريليون يوان (320.79 مليار دولار) ارتفاعاً من 1.35 تريليون يوان العام الماضي.

وتسبب انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق الحكومي في رفع مستهدف عجز ميزانية الصين هذا العام إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.6 في المئة العام الماضي.

وأشار تشيانج إلى أن على الحكومة تجنب تبني إجراءات تحفيز قصيرة المدى، مثل ضخ أموال في مشاريع البنية التحتية، مثلما فعلت الصين بعد الأزمة المالية عام 2008 لتجنب الركود.

وأضاف، «علينا أن نسلح أنفسنا لخوض معركة بالغة الشدة».

وتعهد رئيس الوزراء الصيني في خطابه بالعمل على انفتاح الاقتصاد، وتخفيف العراقيل البيروقراطية، وتحديث الصناعات التقليدية.

وقال، إن الشركات الصينية والأجنبية «سوف تتم معاملتها بصورة متساوية» معترفاً بشكاوى الشركات الأمريكية والأوروبية بشأن انحياز الصين للشركات المحلية.

وتراجع نمو العملاق الآسيوي العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 28 عاماً، بعدما أعلنت الحكومة قبل عام هدفاً للنمو يبلغ «حوالي 6.5%» في 2018.

وتنص الميزانية التي عرضت، أمس الثلاثاء، على خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية على الشركات، بمقدار ألفي مليار يوان (حوالي 260 مليار يورو)، في إجراء يهدف إلى مساندة النشاط الاقتصادي، في ظل التباطؤ الناجم عن مكافحة المديونية، وتراجع الطلب العالمي، وتفاقم الأوضاع مع الحرب التجارية التي باشرتها الولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية.

ضبط المخاطر

ستزداد قروض مصارف القطاع العام للشركات الصغرى أكثر من 30%، فيما تخفض ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 13% على المنتجات الصناعية، ومن 10% إلى 9% لقطاعات مثل النقل والبناء.

وتعكس ميزانية الدولة للعام 2019 بصورة إجمالية ارتفاعاً طفيفاً في العجز المالي بمقدار 0.2 نقطة إلى 2.8% من إجمالي الناتج الداخلي.

وقال تاي هوي من «جي بي مورغان لإدارة الأصول»، إن «عليهم تحقيق توازن بين تعزيز النشاط الاقتصادي وعدم الدفع نحو ازدهار (اقتصادي) جديد قائم على الاستدانة».

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بدوره، أشار المحلل لدى مصرف «نومورا» لو تينغ إلى أن بكين عازمة على تحقيق نمو تفوق نسبته ستة في المئة، خلال العامين المقبلين؛ «لتحقيق وعدها» بمضاعفة إجمالي ناتجها الداخلي، خلال العقد الذي ينتهي في 2020.

وأوضح رئيس الوزراء أن زيادة العجز «تلبي الحاجة لإيجاد هامش تحرك سياسي كافٍ لضبط المخاطر التي قد تظهر في المستقبل».

وزادت بكين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.5%، وهي زيادة أدنى مما كانت عليه العام الماضي (+8.1%).

وإن كانت الصين حافظت على حيوية صادراتها برغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن احتمال استمرار المواجهة مع إدارة دونالد ترامب ينعكس على ثقة الشركات الصينية وقرارات الاستثمار.

الاستثمارات الأجنبية

تُسهم الحملة التي تشنها السلطات لمكافحة المديونية والمخاطر المالية في كبح النشاط الاقتصادي.

وأكدت السلطات أنه من غير الوارد إقرار خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق، على غرار ما فعلت في السنوات التي تلت الأزمة المالية في 2008-2009.

لكن الخبراء يتوقعون أن يعزز النظام الشيوعي دعمه للاقتصاد، بمواصلة تليين سياسته النقدية.

وترقب خبراء مكتب «إيه إن زد ريسيرتش» أن «يبقي البنك المركزي الصيني على معدلات فائدة متدنية، بخفض نسبة الاحتياطات الإلزامية المفروضة على المصارف».

وستحظى السلطات المحلية بزيادة تفوق مئة مليار يورو في السندات الخاصة، التي يسمح لها بإصدارها مع تحديد قيمتها الإجمالية ب2150 مليار يوان (282 مليار يورو).

وفيما يخص الحرب التجارية مع واشنطن، حذر وزير التجارة الصيني جونغ شان، من أن المفاوضات الجارية «صعبة للغاية» و«لا يزال هناك الكثير الذي يجب إنجازه»، في وقت تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى احتمال توقيع اتفاق بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية مارس.

ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون جديد حول الاستثمارات الأجنبية، خلال الدورة البرلمانية، في رد مباشر على ضغوط الإدارة الأمريكية.

وتطالب واشنطن الصين بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين، وكذلك بإقرار إصلاحات بنيوية مثل وقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الصين.

ويحظر القانون الجديد فرض هذه العمليات، غير أن غرفة التجارة الأوروبية في الصين تعتبر أن بكين لن تحظرها على الشركات الخاصة.

ورحبت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، التي كانت انتقدت هذا النص الذي اعتبرته متسرعاً وهدفه إرضاء الولايات المتحدة، بحذر بخطاب رئيس الوزراء.

وأظهر مسح خاص نُشرت نتائجه، أمس، أن قطاع الخدمات الصيني نما بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في فبراير/‏شباط، متعرضاً لضغوط جراء انخفاض طلبيات التوريد الجديدة داخل البلاد وخارجها، بما يبرز تنامي المصاعب التي يواجهها الاقتصاد، والتوقعات الصعبة للشركات هذا العام.

وانخفض مؤشر تساي شين/‏ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.1، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/‏ تشرين الأول، وبتراجع حاد من قراءة يناير البالغة 53.6. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش. (وكالات)