هيئات حكومية و«إينوك» تتصدى لتجارة الديزل غير المشروعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أثمرت الجهود التي بذلتها لجنة مشتركة ضمت فريقاً من ست هيئات حكومية تابعة لحكومة دبي، بالتعاون مع «إينوك»، عن نجاح واسع في التقليل من تجارة الديزل غير المشروعة في الإمارة، وشهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتضمنت اللجنة، مسؤولين إضافة إلى ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ ووزارة الموارد البشرية والتوطين؛ وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؛ وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وبلدية دبي؛ وشرطة دبي؛ وذلك بالتعاون مع مجموعة «إينوك».

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وأظهرت 38% من الشركات التي خضعت للتفتيش امتثالاً للمعايير التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بما يخص استخدام الوقود عالي الجودة. وقد كان معدل الامتثال هذا أدنى خلال العام الماضي، ما يبرز التقدم الملحوظ، الذي يتم إحرازه من خلال هذه الحملات التفتيشية. ومع ذلك، فإن بقية الشركات - 62% - غير ملتزمة بهذه المعايير، وتستخدم وقود الديزل الذي لا يلبي المواصفات، ويؤدي إلى انبعاثات ضارة من المركبات، ما يبرز الحاجة إلى التوعية المستمرة بين أفراد المجتمع والتعاون بين الهيئات الحكومية؛ لاتخاذ إجراءات حاسمة.

وتنص معايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على وجوب امتثال الوقود المستخدم؛ وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب طبقاً لمواصفات «يورو 5» للديزل، الأمر الذي يقلل من الانبعاثات بشكل كبير، ويساعد في تعزيز السلامة البيئية في الدولة وصحة سكانها. وتقوم «إينوك» بتقديم التقارير المخبرية لفحص جودة عينات الديزل المأخوذة من الشركات التي يجري تفتيشها.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نود بدايةً أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود للتفتيش والتقليل من استخدام الديزل منخفض الجودة، والتصدي لتجارة الديزل غير المشروعة. وتماشياً مع «خطة دبي 2021» التي تعد الأمن والسلامة ركيزة جوهرية من ركائزها، من الأهمية بمكان أن نفي بدورنا بكافة الالتزامات التي من شأنها تلبية أعلى معايير الجودة في منتجاتنا المتداولة في الأسواق، الأمر الذي يعد في غاية الأهمية؛ لتلبية أرقى معايير البيئة والصحة والسلامة؛ لضمان رفاه الدولة ومجتمعها».

وللمرة الأولى، نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عمليات تفتيش مشتركة لصهاريج الديزل على الطرقات السريعة؛ لتفقد معايير الصحة والبيئة والسلامة وتراخيص المركبات، بينما قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتفقد التصاريح المطلوبة.