فانات «سبرينتر» ذكية وتفاعلية

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تعد فانات «سبرينتر» الجديدة التي تنتجها «مرسيدس-بنز» أحدث نسخة من فئة السيارات الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، والتي تقرر إطلاقها في المنطقة. وأسهمت «سبرينتر» الجديدة في الارتقاء بمعايير فئة الفانات الكبيرة من خلال مجموعة مبتكرة ومتنوعة من التجهيزات التي تلبي احتياجات أسواق معينة على نحو أكثر كفاءة وفاعلية من ذي قبل. وبفضل التجهيزات التقنية وأنظمة الأمان الذكية التي تقدمها فانات «سبرينتر» الجديدة، فإنها تمنح كل عميل طرازاً لتلبية رغباته .

وقال توماس غرايبل، المدير العام لفانات مرسيدس-بنز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «حققنا نجاحاً كبيراً بفضل هذه السيارة، حيث استطعنا بيع أكثر من 3.4 مليون سيارة من «سبرينتر» في أكثر من 130 سوقاً حول العالم. ونؤكد أن الجيل الثالث من»سبرينتر«في طريقه نحو تحقيق المزيد من النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».