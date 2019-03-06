الإمارات تشق طريقها نحو الثورة الصناعية الرابعة ب «الكيانات العملاقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مهدت الإمارات طريق اقتصادها، للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة؛ عبر تدشين مؤسسات وكيانات، مراهنة على قدرة تلك الكيانات على أن تلعب دوراً محورياً في التأسيس لقطاع صناعي متقدم؛ لتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي للدولة.

وتبرز مؤسسات؛ مثل: «مركز محمد بن راشد للفضاء»، و«معهد مصدر»، و«شركة مبادلة للاستثمار»، و«مؤسسة دبي للمستقبل»، و«مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي»، و«مركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل»، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وغيرها من المؤسسات والكيانات الاقتصادية والعلمية، التي عكست اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بتعزيز التكنولوجيا والابتكار؛ إيماناً بدورها المحوري في بناء سوق تنافسية.

ويرصد تقرير لوزارة الاقتصاد حجم وطبيعة مساهمة هذه المؤسسات وغيرها من مراكز البحوث والتميز والمناطق الحرة في تشكيل قطاع الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات، وتسهيل مهمتها بالعبور نحو الثورة الصناعية الرابعة.

الصناعات عالية القيمة

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ويرى التقرير، أن الاهتمام المتنامي بالصناعات عالية القيمة؛ يعد جزءاً مكملاً لاستراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي في الدولة.

وبحسب التقرير، فإن نجاح الإمارات في قطاع الصناعات التحويلية لمجموعة واسعة من المنتجات؛ مثل: المعادن الثمينة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية والمشروبات إلى جانب القطاعات عالية القيمة؛ مثل: الطيران والفضاء، قد ساهم بتعزيز الناتج المحلي بنسبة 11 في المئة في ظل الجهود الحثيثة، التي تبذلها الدولة؛ لزيادة حصتها في هذه القطاعات بنسبة 25 في المئة خلال عام 2025.(وام)

استثمارات استراتيجية

أكد التقرير، أن الإمارات تواصل تعزيز دورها في مجال الفضاء الجوي والدفاع؛ من خلال الاستثمارات الاستراتيجية للشركات الحكومية في مجالات: بناء السفن وهياكل الطائرات وصناعة الأسلحة الصغيرة والمركبات المدرعة؛ حيث أدى اندماج ثلاث شركات في عام 2014 إلى إنشاء شركة «اديك» للصناعات الدفاعية.