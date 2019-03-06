إطلاق أول منشأة مستقلة لمجموعة «لينكولن» في دبي

حققت علامة «لينكولن» نمواً في مبيعات سياراتها في الإمارات بنسبة 50% خلال العام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه بحسب سارة راي، مديرة «لينكولن الشرق الأوسط».

مرجعة ذلك إلى ارتفاع مبيعات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وقالت راي في حوار مع ”الخليج 365” نمت مبيعات علامة «لينكولن»التجارية خلال العام 2018 في منطقة الخليج بنسبة 6% بالرغم من ضعف قطاع السيارات والتي ما زال يشهد تحديات متواصلة.

أضافت أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول في عالم الابتكار الذي يشمل التجارب المشجعة في مجال القيادة الذاتية والتقنيات الذكية، وتعتبر أرضاً خصبة ومناسبة لمثل هذه المبادرات.

وتوقعت راي أن يشهد سوق السيارات في الدولة استقراراً في الفترة الحالية، ونمواً على مدى السنوات القليلة القادمة. مضيفاً «أما من حيث المبيعات، فقد شهدت لينكولن نمواً هائلاً في مبيعاتها في الإمارات خلال العام الماضي، وذلك بفضل بعض منتجاتنا الجديدة مثل سيارة نافيجيتورالجديدة التي تضاعفت مبيعاتها بمقدار ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى النجاح الذي شهدته سيارة»ام كي سي»المدمجة الجديدة، ويرى المزيد من العملاء ما تستطيع»لينكولن «تقديمه من حيث المنتجات والتكنولوجيا وحتى مستوى التجربة المتكاملة، وهنا نود أن نعبر عن امتناننا للدعم الهائل الذي تلقّته شركة»لينكولن»من موزعينا شركة الطاير للسيارات، فالتزامهم بعلامتنا جدير بالثناء، كما أننا نتطلع قدماً لإطلاق أول منشأة مستقلة لماركة»لينكولن«الراقية في دبي في الأسابيع المقبلة».

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وأوضحت أن السوق يشهد إقبالًا ملحوظًا على شراء سيارات لينكولن ما يؤكد قدرتها على مواصلة استقطاب اهتمام العملاء بمجموعة منتجاتها الجديدة مثل سيارة «نافيجيتور» الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليا والتي شهدت نجاحًا غير مسبوق في دول الخليج فتضاعفت مبيعاتها ثلاث مرات. أما طراز 2019 الجديد لسيارة «ام كي سي» المدمجة فكان له نصيب كبيرمن النجاح أيضًا، مع العلم بأن هذا الطراز الابتدائي يحظى بشعبية كبيرة بين عملائنا من السيدات خصوصًا ما أدى إلى دعم حصيلة مبيعاتنا بشكل كبير مع بداية العام الجاري. ونتوقع أن تتابع«لينكولن» نجاحها في العام 2019 لنسجل صفحة ناجحة جديدة في تاريخنا، فجهودنا منصبة على إطلاق سيارة «كروسوفر» متوسطة الحجم «نوتيلوس» الجديدة ذات المزايا الممتازة وكذلك سيارة «لينكولن أفييتور» الجديدة كليا التي ينتظرها الجميع بلهفة. ولا ريب في أن مجموعتنا من المنتجات الجديدة، واستثمار موزعينا المتواصل في تعزيز مرافق «لينكولن» الفريدة، سيرتقى بنا إلى ذروة أخرى من النجاح في المنطقة.

وأضافت راي: مرّ قطاع السيارات في المنطقة بشكل عام وقطاع السيارات الفاخرة بالتحديد ببضع سنوات تخللها الكثير من التحديات. لكننا نتوقع أن نشهد هذا العام بعض الاستقرار مقارنة بالسنوات السابقة، ونأمل أن يتزايد النمو مع مرور الوقت وتزايد النشاط الاقتصادي.

وعن توجهات المستهلك قالت راي: «مازال سوق السيارات الفخمة في تطور مستمر وكذلك هم العملاء من عشاق الفخامة، حيث أصبحوا خبراء بنوع الموديلات التي يبحثون عنها والميزات والتقنيات وحتى الخدمات المعروضة. وما نراه هو ارتفاع معدّل الطلب على السيارات المتعددة الخدمات، ونحن في موقع قوي في»لينكولن«لنستفيد من هذا التوجه حيث أننا نحضّر لإطلاق ثلاثة طرز جديدة من هذه الفئة في تشكيلة»لينكولن«بحلول نهاية هذا العام، وهي سيارة»ام كي سي«الجديدة التي طرحت مؤخرا والتي حظيت بإشادة كبيرة، وتتبعها سيارة»نوتيلوس«الجديدة التي ستصل إلى السوق الإماراتية خلال الأسابيع المقبلة، وسيارة الدفع الرباعي»لينكولن أفياتور«الجديدة كليا متوسطة الحجم التي نتطلّع لإطلاقها هنا في الربع الأخير من هذا العام».

وعن مواكبة «لينكولن» السرعة المتزايدة لتطوّر وانتشار السيارات الهجينة وذاتية القيادة، قالت راي: ليست شركة«لينكولن» بغريبة عن السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية وهذا جليٌّ في مجموعة منتجاتنا على الصعيد العالمي. وفي منطقتنا هذه إننا ملتزمون دائماً بتقديم ما يريده العميل من حيث المنتجات والخدمات، وإننا حاليا نقوم بالتركيز على ضمان توفير الأساسيات بطريقة صحيحة وتزويد عملاءنا بتجربة لينكولن التي تتميز بالفخامة والرقاء بدون جهود.

أما من جهة التقنيات المتقدمة، إن لينكولن ملتزمة بتقديم التقنيات المساعدة للسائق التي تقترب بميزاتها من القيادة الذاتية لتسهيل القيادة في كل رحلة قدر الإمكان. ولدينا اليوم مجموعة من الطرازات التي تحتوي تقنيات مساعدة للسائق توفّر تجربة لينكولن لتجربة قيادة بدون جهود.