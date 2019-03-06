«الإمارات» تطلق عروضاً خاصّة للمسافرين من الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في الدولة للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية، حيث تسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من أمس وتستمر حتى 14 مارس/‏‏ آذار الجاري على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر /تشرين الثاني 2019.

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وتشمل العروض السفر في الدرجة السياحية أو رجال الأعمال من دبي إلى عدد من الوجهات مثل عمّان وسيدني ولوس أنجلوس وماليه وبوكيت وسنغافورة وفيينا وميونخ ومانشستر ونيس.

ويستطيع المسافرون إلى ماليزيا الحجز مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم بمبلغ إضافي.

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 4000 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين. كما يمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب.