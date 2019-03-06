شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إم سي تيرين» تصل للمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «جي إم سي الشرق الأوسط» عن وصول مركبة «تيرين» (Terrain) طراز عام 2019 إلى الشرق الأوسط، وهي تتميّز باحتوائها على المزيد من تقنيات السلامة المتقدّمة المتوفرة اختيارياً أكثر من السابق. وقد جرى تعزيز باقة تنبيه السائق (Driver Alert Package 2) الاختيارية في «تيرين» عبر تضمينها ميّزة الكبح الأمامي لتفادي صدم المشاة (Front Pedestrian Braking). وبهدف تسهيل عملية الركن والمناورة لصالح السائق أثناء القيادة بسرعات منخفضة، أصبحت «تيرين» عام 2019 تحتوي على كاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح (HD) بشكل اختياري، بينما تتوافر ميّزة الرؤية المحيطية قياسياً وحصرياً في طرازات «دينالي» (Denali). وتقدّم «جي إم سي» للعملاء المجموعة الأوسع من الخيارات حتى الآن.

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