شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسيدس» تطلق إصداراً خاصاً من«رودستر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أحدث ظهور سيارة SLK الأول بعد دخوله خط الإنتاج عام 1996 ضجة كبيرة، وأسس جيلاً جديداً من عشاق السيارات المكشوفة: فللمرة الأولى، تُطلق شركة «مرسيدس-بنز» سيارة «رودستر» أعاد من خلالها السقف المكشوف تعريف هذا الطراز من السيارات، إذ جمع بين متعة القيادة في الهواء الطلق دون أن يساوم على الراحة أثناء القيادة حتى في الأحوال الجوية السيئة - وهي ميزة لم تكن متوفرة من قبل.
وإضافة إلى ذلك، فقد بدأت سيارة«SLK» مسيرتها باللون الحجري الأصفر، وهو اختيار يتسم بالقليل من المجازفة كونه ليس باللون المعتاد الذي تُعرف به شركة «مرسيدس-بنز». لذا وإحياءً لذكرى هذا العرض العالمي الأول، يتوافر طراز «Final Edition» من سيارة «SLC» بطلاء حصري باللون الأصفر الشمسي.
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