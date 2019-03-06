شكرا لقرائتكم خبر عن «داستر» توفر مزايا للسلامة من «العربية للسيارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تقدم «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني»، جميع جوانب السلامة التي تنشدها العائلات والسائقين حديثي القيادة مع باقة مزايا السلامة المحسّنة في سيارة «رينو داستر» الجديدة كلياً. وتعد «رينو داستر» الخيار الأمثل لضمان حماية الركاب من خلال تأكيدها جانب السلامة، ولا سيما بالنسبة للعائلات التي تضع هذا الجانب تحديداً على رأس أولوياتها؛ حيث تم تزويد هذه السيارة بنظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX لطمأنة الأهالي على سلامة أبنائهم، وهي مزودة أيضاً بحزام أمان مع ثلاث نقاط تثبيت لحماية جميع الركاب.

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