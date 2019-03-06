«خزنة» تحصل على اعتماد وثائق التصميم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة خزنة داتا سنتر (خزنة)، المملوكة لمبادلة، عن حصول مراكز البيانات الخاصة بها على اعتماد وثائق التصميم من المستوى الثالث (TCDD) من معهد Uptime Institute، لمشروع التوسعة لمنشآتها في أبوظبي ودبي. ومُنح الاعتماد إلى «خزنة» لاستيفائها أعلى المعايير فيما يتعلق بوظائف وجودة تصميم البنية التحتية وتوافرها.

وتمتلك «خزنة» حالياً، منشأتين في الإمارات، إحداهما في منطقة «ميدان» بدبي والثانية في مدينة مصدر بأبوظبي. وتشمل كل منشأة ستة مراكز بيانات عالية الأداء (PODs). وبفضل أحدث التصاميم المبتكرة، تقدم كلتا المنشأتين 25 ميجاوات طاقة استيعابية لتلبية احتياجات مراكز البيانات الخاصة بعملائها.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي في «خزنة»: يعزز هذا الاعتماد ثقة العملاء في خدماتنا كما يعد دليلاً على سعينا المستمر نحو التميز. ويمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في ترسيخ مكانتنا باعتبارنا الشريك المفضل في توفير المساحات الكبيرة لتخزين البيانات، وفي الوقت نفسه يعزز التزامنا بتوفير الحلول الديناميكية عالية المستوى لجميع شركائنا.