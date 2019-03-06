شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «دبي المالي العالمي» تنمو 11% إلى 323 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 11% في أرباحه الصافية، قبل احتساب القيمة العادلة للأصول) في العام الماضي لتصل إلى 323 مليون درهم (88 مليون دولار)، مقابل 290 مليون درهم (79 مليون دولار) في 2017. ونمت عائدات المركز في العام الماضي بحوالي 6% إلى 470 مليون درهم (128 مليون دولار). وفقاً للبيانات المالية للمركز على موقع «ناسداك - دبي» وصلت أرباح المركز الصافية بعد احتساب القيمة العادلة للأصول إلى 119.1 مليون درهم (32.44 مليون دولار) مقابل 1.4 مليار درهم (380.61 مليون دولار) في العام الماضي، حققها المركز نتيجة ارتفاع القيمة العادلة لأصوله الاستثمارية في 2017 بحوالي 301.24 مليون دولار.

نجح المركز في تحقيق أداء غير مسبوق في تاريخه مسجلاً نمواً قياسياً في عدد الشركات المنضمة إليه حديثاً والتي بلغت 437 شركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وهو العدد الأكبر منذ تأسيسه في العام 2004. وبالمقارنة مع عام 2017، شهد عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز زيادة بنسبة 15٪ على أساس سنوي حيث ارتفع من 1853 إلى 2137 شركة، من بينها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية. كما شهد انضمام 1226 كادراً محلياً ودولياً ليرتفع تعداد القوى العاملة فيه إلى 23.6 ألف موظف بنهاية 2018.

وتعليقاً على الأداء القوي للمركز، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «انطلق مركز دبي المالي العالمي قبل خمسة عشر عاماً برؤية طموحة لأن يصبح مركزاً مالياً عالمياً من الطراز الأول وهو ما نجحنا في تحقيقه بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي رسمت خريطة الطريق لمسيرة النجاح التي نواصل جني ثمارها. وقد ساهم المركز من خلال المكانة الرائدة التي يتمتع بها بفضل بيئته المحفزة للنمو وبنيته التحتية المتطورة والمصممة بأسلوب يراعي مصالح شركائنا، في ترسيخ سمعة دبي باعتبارها وجهة مفضلة لمجتمع المال والأعمال».

وأضاف سموه: «يدخل المركز اليوم مرحلة جديدة من النمو مع الخطط الطموحة لتوسعته التي تم الكشف عنها مؤخراً، ليتقدم بخطى ثابتة وثقة كبيرة نحو تحقيق رؤية جديدة تهدف إلى القيام بدور أكبر في تطوير مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ومختلف أنحاء العالم. ومن خلال مواءمة أهدافه مع الأجندة الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة ازدهار دبي وتسريع وتيرة التنمية في الإمارة، سيواصل المركز دوره المحوري في دفع عجلة تطور هذا القطاع ونموه محلياً وإقليمياً ودولياً».

سيولة المركز

من جانبه قال عيسى كاظم محافظ المركز خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي للإعلان عن الأداء التشغيلي للمركز في 2018، إن سيولة المركز تصل في الوقت الحاضر إلى حوالي مليار درهم.

ونمت قيمة العقارات الاستثمارية لدى المركز بحوالي 3% في العام الماضي لتصل إلى 11.12 مليار درهم (3.03 مليار دولار).

ووصلت قيمة الأصول الإجمالية للمركز إلى 3.46 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل 3.45 مليار دولار في 2017.

وبلغت قيمة الالتزامات المالية الإجمالية على المركز حوالي 1.46 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

الشركات الجديدة

وصل النمو في عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المركز في العام الماضي إلى 40% بانضمام 437 شركة جديدة في 2018. وتوقع كاظم أن يسجل المركز مستويات نمو موازية في العام الجاري مستنداً للمؤشرات الإيجابية في أول شهرين.

وقال إن المركز يمضي قدماً في جهوده لاستقطاب شركات جديدة، لافتا إلى قيامه بخفض الرسوم في العام الماضي إلى مستويات مواتية خاصة على مستوى صناديق الاستثمار وشركات التكنولوجيا المالية.

وحول الخطة التوسعية الجديدة التي أعلن عنها المركز قال كاظم إنها حاليا في مرحلة التخطيط ولم تترجم بعد إلى بيانات أو أرقام، وأكد أن التنفيذ سوف يتم على عدة مراحل على المديين المتوسط والطويل ووفقاً لمتطلبات السوق. ولفت إلى أن التوسعة ستركز على استقطاب شركات الاقتصاد الجديد.

وقال إن نسبة الإشغال الإجمالية على مستوى المركز تصل إلى 80%، فيما ترتفع النسبة إلى 98% على مستوى العقارات المملوكة للمركز.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية يعتبر من أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مضيفاً أن مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تصل إلى 3.9%.

وأكد أن 60% من الشركات المالية المسجلة هي من منطقة الشرق الأوسط وآسيا والباقي من أوروبا والأمريكتين وبلدان أخرى متنوعة، موضحاً أن القطاع المالي سجل زيادة بلغت 82 شركة جديدة منها 35 شركة في مجال التكنولوجيا المالية و25 شركة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية والعدد المتبقي في مجالات مالية أخرى.

وقال إن عدد البنوك الصينية المدرجة المسجلة في المركز يبلغ 4 بنوك لافتاً إلى استمرار المحادثات مع اثنين من البنوك الصينية حول تأسيس عمليات لهما في المركز. وقال إن المركز لم يشهد أي تغير ناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعن توقعاته لأداء المركز في 2019، قال إن المؤشرات المبدئية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري تظهر تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة المثيلة بما يظهر أنه سيكون أفضل من العام الماضي.

Advertisements

وأكد أن الأداء القوي الذي حققه المركز يعني أنه يمضي قدما نحو تحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة للعام 2024 لمضاعفة حجم أعماله ثلاث مرات. وأكد فخره بما حققه المركز من نمو ونجاحات وإنجازات متميزة على مدار مسيرته التي بدأها قبل 15 عاماً حيث بات يعد اليوم في مصاف نخبة المراكز المالية على مستوى العالم من حيث نطاق الأعمال والمرونة وتطوّر الخدمات.

وقال: «يضم المركز حالياً أكبر تجمع للمؤسسات المالية وأكثر المواهب والكوادر المالية تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسنواصل التزامنا بقيادة القطاع نحو آفاق جديدة من الفرص والإمكانات وإرساء الأسس لمجتمع أعمال مزدهر وقطاع مالي شمولي».

وحافظ المركز على نفس التمثيل الجغرافي واسع النطاق كما في العام السابق، إذ إن 36٪ من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33٪ من أوروبا و11٪ من آسيا، و10٪ من الولايات المتحدة، و10٪ من بلدان أخرى.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجل المركز خلال العام 2018 نجاحاً غير مسبوق في تاريخه، ليس فقط من حيث النمو بل أيضاً من حيث اتساع نطاق خدماته ونوعية وعدد اتفاقيات التعاون الجديدة التي أبرمها. وشمل زخم النمو كافة قطاعاته الرئيسية، لا سيّما التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات وتمويل الطيران، التي استفادت من بيئتنا القانونية والتنظيمية المتطوّرة والتي تواكب متطلبات العملاء المتغيرة. وتؤكد شراكاتنا الجديدة مع جهات رائدة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب القائمة منها التي نواصل توطيدها، أهمية تبادل المعرفة ومواصلة تطوير رأس المال البشري في المنطقة، الأمر الذي نعده من أولوياتنا الرئيسية للعام 2019».

تطور مستقبل التمويل

يشتمل المركز حالياً على عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية، ومن بين الشركات المتميزة التي انضمت إلى مجتمع المركز المتنامي خلال 2018 كل من: البنك الأهلي الكويتي، وشركة «بيركشاير هاثاواي سبيشيالتي إنشورانس» وشركة «ميدل إيست فينشرز بارتنرز» وشركة «ستيت ستريت غلوبل أدفايزورز».

وعلى وجه الخصوص، اكتسب قطاع تمويل الطيران في المركز زخماً قوياً في عام 2018، حيث بلغ عددها 25 شركة بنهاية عام 2018، أي ضعف العدد المسجل بنهاية 2017 والذي بلغ 13 شركة. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بالنمو المتوقع لصناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لتمويل شراء الطائرات كفئة أصول بديلة.

كما وسّع المركز من شبكة شركائه الدوليين لتشمل 11 مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونغ كونغ وكوالالمبور وسنغافورة ومومباي.

بالإضافة إلى ذلك، حقق برنامج مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» نجاحاً كبيراً في نسخته الثانية، حيث تضاعف عدد المشاركين فيه والشركاء من المؤسسات المالية، كما أثمر عن 20 مفهوماً مبتكراً، تم تنفيذ أربعة منها خلال فترة البرنامج.

بيئة أعمال رائدة

ويواصل المركز العمل على تحديث منظومته التشريعية وبيئة أعماله، وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال العام 2018 سلسلة من التعديلات المهمة على إطار العمل القانوني والتنظيمي للمركز، شمل ذلك تعديلات على قانون الشركات ليعتمد نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة. كما أصدر سموه قانونين جديدين أحدهما خاص بالمؤسسات والآخر بصناديق الائتمان، وذلك بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يتيحها المركز.

وتهدف التعديلات التي شملت قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز إلى تعزيز البيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، بالإضافة إلى إتاحة أقصى درجات المرونة بغية تسهيل مزاولة الأعمال، وضمان مستويات ملائمة من الرقابة والحماية والامتثال لأحدث المتطلبات ذات الصلة. وفي وقت سابق من هذا العام، أدخل مركز دبي المالي العالمي أيضاً تحسينات على منصة إدارة الثروات، ما ساهم في إيجاد بيئة تشغيلية ملائمة لصناديق الائتمان. وتوفر هذه التحسينات مزيداً من اليقين والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما أطلق المركز في العام 2018 «الأكاديمية» في مركز دبي المالي العالمي، وهي منشأة تعليمية عصرية توفر مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التنفيذية المتميّزة ذات الصلة بالمشهد المالي الإقليمي. وأبرمت «الأكاديمية» شراكة مع «جامعة بانتيون أسّاس» الفرنسية لإطلاق برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي.

تدفقات التجارة والاستثمار

أعلن مركز دبي المالي العالمي في عام 2018 عن خططه لتعزيز دوره في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار إقليميا بثلاث مبادرات استراتيجية تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي في دبي وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية. وتركز المبادرات الجديدة، على ثلاثة محاور تشمل تعزيز مكانة دبي كمركز حيوي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص من جنوب شرق آسيا، وتمكين إتمام الخدمات المالية للشركات الحكومية في المركز، وتوفير التسهيلات اللازمة لعبور المنتجات المالية من دبي.

كما أظهر استبيان أجري مؤخراً استَطلع آراء عملاء المركز أن إجمالي حجم الأصول المدارة في مركز دبي المالي العالمي بلغ 99 مليار دولار بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2018، مما يُظهر التطور المتواصل لقطاع إدارة الثروات والأصول في المركز.

بنية تحتية عالمية المستوى

وارتفع عدد متاجر التجزئة ومنافذ التسوّق العصرية المتاحة في المركز من 226 إلى 281 متجراً ومنفذاً تتصل بسلاسة مع جميع أنحائه عبر مشروع «أفينيو البوابة» الذي سيضم أيضاً «مسجد مركز دبي المالي العالمي الكبير». وتستقطب المساحات التجارية ومرافق تجزئة عالمية المستوى في المركز نحو 8.5 مليون زيارة سنوياً.

وتجاوز إجمالي المساحات التجارية الإضافية التي قام المركز بتأجيرها في العام الماضي 314,200 قدم مربعة، علماً بأن مبنى «ذا إكستشينج»- الإضافة الأحدث إلى مشروع «قرية البوابة»- تم تأجير 98٪ من إجمالي المساحات المكتبية المتاحة فيه والبالغ 114 ألف قدم مربعة بعد أشهرٍ فقط من انتهاء أعمال إنشائه في مارس 2018.