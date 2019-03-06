«فوربس»: 19.7 مليار دولار ثروة 7 رجال أعمال إماراتيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّ 7 رجال أعمال إماراتيين في قائمة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم بإجمالي ثروات بلغت مجتمعة 19.7 مليار دولار. وجاء ماجد الفطيم، مؤسس «ماجد الفطيم القابضة» في المركز ال 343 عالمياً بصافي ثروة قدرت ب 5.1 مليار دولار، يليه عبد الله بن أحمد الغرير، المؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك المشرق في المركز 413 بثروة تقدر ب 4.6 مليار دولار.

وفي المركز ال 916، حلّ عبد الله الفطيم، مالك مجموعة الفطيم، بثروة تبلغ 2.5 مليار دولار، في حين جاء حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية في المركز 962، بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار.

وحلّ سعيد بن بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «سنتشورين للاستثمارات» في المركز 1057 بثروة تبلغ 2.2 مليار دولار، يليه سيف الغرير، مؤسس مجموعة الغرير في المركز 1349 بثروة تقدر ب 1.7 مليار دولار، ثم خليفة بن بطي المهيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيه بي بي أو» في المركز 1818 بثروة تبلغ 1.2 مليار دولار.