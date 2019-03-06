شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «الإمارات للألمنيوم» و«فيتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تكثيف الشراكة والجهود في إجراء البحوث مع منظمة البحوث والتكنولوجيا الأوروبية المستقلة «فيتو». وتهدف هذه الشراكة إلى إيجاد استخدامات بديلة ل«بقايا البوكسيت» داخل قطاع البناء بدولة الإمارات؛ من خلال تطوير اثنين من الاستخدامات المحتملة ل«بقايا البوكسيت»، التي تم تحديدها في المرحلة الأولى من المشروع.
الجدير بالذكر، أن التعاون بين الإمارات العالمية للألمنيوم و«فيتو» في إجراء البحوث بشأن استخدام نطاق واسع ل«بقايا البوكسيت» في مواد البناء قائم منذ 2017. وستواصل «فيتو» العمل عن كثب مع الخبراء في جامعة «لوفن» في بلجيكا بشأن هذه البحوث.
ستبحث الدراسة الأولى ضمن هذه الدراسات البحثية الحديثة إمكانية استخدام «بقايا البوكسيت» في بناء أساسات الطرق، واستبدال المواد المستخدمة في البناء؛ مثل الرمال. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الرمال الطبيعية في الإمارات غير ملائمة للاستخدام في أساسات الطرق، ما يعني أن كميات هائلة من الرمال المستخدمة في بناء الطرق يتم استيرادها من الخارج.
وستُجري الدراسة الثانية تقييماً حول إمكانية استخدام «بقايا البوكسيت» كبديل عن الركام الخفيف المستورد المعتمد على الطمي، والذي يُستخدم لصنع الخرسانة الخفيفة، إضافة إلى صنع قوالب الطوب العازل للصوت والحرارة. وإذا نجحت هذه الدراسة، ستظهر لنا صناعة جديدة قائمة على المواد المتاحة محلياً، وسيقل اعتماد الإمارات على منتجات البناء المستوردة .
وقال الدكتور عبدالله الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي، لعمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نحن الآن نمضي في المرحلة التالية من هذا البحث المهم بشأن استخدام «بقايا البوكسيت»، إلى جانب خطة العمل المفصلة، التي تم وضعها لتحديد بعض الاستخدامات المحتملة ل«بقايا البوكسيت» في مجال البناء. وتشكل عملية إيجاد استخدامات صالحة ل«بقايا البوكسيت» تحدياً حقيقياً في مجال عملنا على الصعيد العالمي».
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