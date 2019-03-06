انطلاق مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية لرفع كفاءة استخدام النفط

يفتتح غدا الأربعاء معالي المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أعمال المؤتـمر العربي الاقليمي الثاني “كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية.. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك”، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وذلك برعاية معالي أحمد ابو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال يومي 6- 7 مارس 2019.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية حضور معالي الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور / ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة المهندس/ عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

ويرأس الجلسة الافتتاحية الأسبق الأستاذ الدكتور/ عصام شرف دولة رئيس الوزراء المصري، ويقدم بها معالي المهندس/ أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق ورقة عمل عن الطاقة والتنمية المستدامة، كما يقدم الأستاذ/ عباس النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ورقة عمل تتناول دور المنظمات العربية في الاقتصاد الأممي، كما يقدم الدكتور/ محمد اليماني وكيل أول وزارة الكهرباء المصري الأسبق ورقة عمل بعنوان (الطاقة البديلة ضرورة أم خيار).

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تتناول الجلسة الأولى العمل العربي المشترك في مجال النفط والغاز والصناعات ذات الصلة والتحديات الاقتصادية الدولية – رؤيا مستقبلية ويدير الجلسة معالي الدكتور/ مصطفى حسين وزير البيئة المصري الأسبق رئيس مركز بازل الإقليمي كما يقدم ورقة عمل بعنوان التنمية المستدامة ومشروعات الطاقة.

وصرح الدكتور / ناصر الهتلان القحطاني يعتبر المؤتمر فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة وخاصة البتروكيماويات والاسمدة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة آليات انجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، من خلال استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية والاستفادة من هذه التجارب ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها وكذلك مشكلاتها وسبل تجنبها والحد منها.

ويشارك في المؤتمر ممثلو ثمان دول عربية مصر، ليبيا، الكويت، الجزائر، الإمارات، العراق، لبنان، اليمن.

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية لرفع كفاءة استخدام النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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