ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

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استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الــ24 الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة, بينما غادرته 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة, بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم /الثلاثاء/ – أن الميناء غادرته 670 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 37 ألفا و341 طن بضائع عامة منها 132 سيارة نقل محملة بنحو 7 آلاف و55 طن قمح; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115 ألفا و844 طنا وفي مخازن القطاع الخاص 10 آلاف و99 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 712 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة بلغ 1009 حاويات مكافئة, وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 3 آلاف و148 حاوية مكافئة, بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفا و712 طن حديد, و17 ألفا و201 طن قمح, و671 طن خشب زان, و11 ألفا و700 طن ذرة و5 آلاف و800 طن أرز.

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