شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "DHL مصر" يتحدث عن تكريمه بـBusiness Today ويشيد بمناخ الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد الفنجرى، المدير العام لـ DHL الألمانية فى مصر، وأحد المكرمين فى حفل Business Today، عن سعادته بالتكريم، مضيفًا أن الشركة استثمرت ما يقرب من 500 مليون جنيه، كما تم إنشاء مركز لوجيستى على أعلى تكنولوجيا ويماثل نظره الموجود فى ألمانيا، مؤكدًا أن الشركة تستهدف المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى.

وأكد خلال حواره مع خالد أبو بكر، عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة" أن الشركة متواجدة بقوة فى مصر، وخاصة فى ظل التقدير والتشجع من قبل الحكومة المصرية، مضيفًا أن الشركة تضم 400 موظف يعملون بمصر، وعلى مستوى عالٍ من التدريبات والحرفية.

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وأضاف أن مصر تشهد تطور ونمو يتحرك بوتيرة سريعة، موضحًا ان الشركة على ثقة بالأوضاع ومجالات التطور فى مصر، وهناك تفكير أن تكون مصر مركز توزيع للمنطقة كلها. وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنمية الاقتصاد المصرى قدر الإمكان، مضيفًا :" لا يوجد صعوبة فى التواصل مع الوزارات، ونرى أن الأبواب كلها تفتح أمامنا، وقمنا بزيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والاجتماعات كانت مثمرة وتناولت التطوير".

وأشاد بمناخ الاستثمار فى مصر، موضحا أن هناك رغبة لدى الحكومة والقيادات على تحسين مناخ الاستثمار، ومساعدة الشركات الخاصة لأن ذلك نجاح للبلد، وهناك تواصل مستمر بين الشركات والحكومة.