العويضي مديرًا لشعبتي الطائف والباحة في الاتصالات السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية stc المهندس ناصر بن سليمان عبدالله الناصر، قرارًا يقضي بتعيين المهندس ماجد صالح عبدالله العويضي، مديرًا لشعبة تشغيل خدمات العملاء بمنطقتي الطائف والباحة، بإدارة تشغيل خدمات العملاء بالإقليمين الجنوبي والغربي، بالإدارة العامة لعمليات خدمة العملاء، بقطاع التشغيل بوحدة التقنية والعمليات.

من جانبه رفع منسوبو شعبة تشغيل خدمات العملاء بمحافظة الطائف التهاني والتبريكات وأصدق المشاعر لمديرهم متمنين له التوفيق والنجاح في القيام بقيادة المهمة المسندة إليه.