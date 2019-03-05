استثمار السعودية 15 مليون يورو لتمويل مسرح في ميلانو يثير جدلا في إيطاليا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مبنى دار لأوبرا لاسكالا في مدينة ميلانو الإيطالية 16 مارس 2005

أثارت إمكانية تمويل مسرح "لاسكالا" في مدينة ميلانو الإيطالية بمبلغ 15 مليون يورو من الأموال السعودية، ودخول وزارة الثقافة السعودية إلى مجلس إدارته، جدلا في إيطاليا.

وأكد مدير هذا المسرح ألكسندر بيريرا في مقابلة الثلاثاء مع صحيفة "لا ريبوبليكا" أن لاسكالا يتفاوض مع الرياض في شأن هذا التمويل. مضيفا أن الهدف هو إقامة "شراكة تستمر خمس سنوات على الأقل" بمعدل "ثلاثة ملايين يورو كل سنة".

في نفس الشأن، أوضح بيريرا أن المفاوضات "بدأت بعد اتصالات مع الحكومة السعودية وشركة أرامكو (النفطية السعودية العملاقة)، اقترحها أشخاص مقربون من رئيس المنطقة (لومبارديا) أتيليو فونتانا" عضو الرابطة (يمين متطرف) بزعامة وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وبمناسبة افتتاح الموسم الجديد لمسرح لاسكالا في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقد لقاء بين وزير الثقافة الايطالي ألبرتو بونيسولي ونظيره السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود. ثم توالت الاتصالات.

وصرح النائب الأوروبي من الحزب الديمقراطي أنطونيو بانزيري، أن "فرضية دخول سعوديين إلى لاسكالا تشكل صفعة في ميلانو لحقوق الإنسان". وتابع بانزيري "أتفهم ضرورة الحصول على أموال، لكننا لا يمكننا أبدا أن نسمح بأن يتعاون أحد أبرز رموز ميلانو، مع شخص يدوس كل يوم القوانين والحرية في بلاده".

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول على يد مجموعة جاءت من الرياض، ما أثار استياء شديدا في أوروبا والعالم.

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في نفس السياق، اعتبر ماوريتسيو غاسباري النائب في حزب سيلفيو برلوسكوني "إلى الأمام إيطاليا" (فورتسا إيطاليا) أن "من واجب الحكومة الدفاع عن تاريخ مسرح لاسكالا وهويته"، داعيا بونيسولي إلى توضيح موقف الحكومة.

لكن بيريرا أوضح أنه "تابع برعب شديد قضية خاشقجي". وقال "أعلم جيدا أي نظام استبدادي هو النظام السعودي، لكني، بغض النظر عن هذا الفتور (...)، أنا مقتنع بالقوة الإيجابية للموسيقى والالتزام المعنوي للمديرين بتشجيع معرفتها".

وحذر من أن "الأمير بدر مصمم. يمكنه أن يمول لاسكالا بطريقة خاصة أو يعيد توجيه اقتراحه إلى مكان آخر. وفي فرنسا، لا ينتظرون أكثر من ذلك".

ويعتبر مسرح لاسكالا الواقع في ميلانو والذي افتتح في 1778، أحد أشهر دور الأوبرا في العالم.