شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة المالية" تتلقى نموذج إفصاح زيادة رأس مال "النساجون" بـ221 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها نموذج الإفصاح الخاص بالشركة النساجون الشرقيون للسجاد وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 443 مليون جنيه إلى 665 مليون جنيه بزيادة قدرها 221.7 مليون جنيه موزعة على 221.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم تمويلا من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى 31/12/2018 وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم إلى كل سهمين.

وأضافت الرقابة المالية، فى بيان نشر على شاشة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه جارى فحص تقرير الافصاح المقدم من شركة النساجون الشرقيون للسجاد والمستندات المرفقة به.