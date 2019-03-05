كتب محمد صبيح أعلن أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، توافر كميات الأرز المستورد من الصين لدى المنافذ التموينية التابعة بداية من شهر أبريل المقبل. وقال "كمال" لـ صدى البلد، أن تأخر وصول الأرز الصيني إلى الموانئ المصرية دفع الوزارة إلى نقل الأرز من قيمة الدعم على البطاقات إلى منظومة فارق النقاط لحين وصول الكميات المستوردة إلى الموانئ المصرية ونقلها إلى مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ثم إلى المنافذ التموينية أول أبريل المقبل. قال سعيد دياب صاحب منفذ جمعيتي عضو...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.