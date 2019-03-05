الاقتصاد

أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت أرامكو، اليوم الثلاثاء، إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في أبريل 0.50 دولار للبرميل، مقارنة مع مارس ليصبح بعلاوة  1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وخفضت الشركة، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 30 سنتا لشهر أبريل، مقارنة مع الشهر السابق إلى خصم قدره 1.90 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى