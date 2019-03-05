شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب أمريكا والصين يقوى الدولار ويضعف الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الذهب ، تراجعه لليوم الثانى على التوالى، لتنخفض أوقية الذهب فى أدنى مستوى لها فى 5 أسابيع عند 1287 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار المعدن النفيس فى مصر ليتراجع سعر جرام الذهب بسوق الصاغة قرابة 10 جنيهات.

وكشف إيهاب واصف ، عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انخفاض ملحوظ في معروض الذهب فى مصر الأمر الذى قد يجعل السوق لا يستجيب بصورة واضحة للتراجع العالمى، مشيرا إلى أنه رغم التراجع فى سعر الذهب على مدار يومين قرابة 10 جنيهات إلا أن الطلب المحلى على المعدن النفيس يشهد انخفاض واضح.

وقال شريف فايق ، عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع جاء نتيجة ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار والأسهم الأمريكية، مشيرا إلى أن المحادثات والتواصل الذى جرى بين الولايات المتحدة والصين ، خلال الأسابيع الماضية الأمر الذى أنعش الآمال حول اقتراب واحتمال التوصل إلى اتفاق تجارى بين واشنطن وبكين وهو ما أدى إلى ضعف ملحوظ للذهب نتيجة قوة الدولار.

وأضاف فايق ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صعود الدولار يعزز من شهية المستثمرين للاقبال عليه لتحقيق مكاسب أسرع وأعلى من المعدن النفيس وهو ما يفسر الهبوط الحاد والمفاجئ فى الأسعار خلال الأسبوع الماضى والجارى، لافتا إلى أن هناك مخاطرة من قبل المستثمرين لكن المكاسب أعلى نتيجة رفع الفائدة على عوائد السندات الأمريكية.

وحول انعكاس تراجع سعر الذهب فى مصر ، على حجم المبيعات فى سوق الصاغة، أكد شريف فايق ، أن استمرار انخفاض سعر الذهب فى مصر قد يؤدى إلى تحريك فى حركة المبيعات أو انتعاش محدود للمبيعات لكن الأمر مرتبط بمدى استمراراية هذا الانخفاض فقد تعود الأسعار للصعود مرة أخرى للارتفاع لأن سوق الذهب العالمى حساس للغاية لأى تغيرات تطرأ على وضع العملات الرئيسية أو بيانات عن الاقتصاديات الكبرى لذلك لا نتوقع استمرار هذا المنحنى الهبوطى.

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وفى سياق متصل، يرى مهدى عبد الفتاح ، عضو شعبة الذهب، أن موجة انخفاض الذهب قد لا تستمر طويلا لكن بقاء الذهب تحت حاجز المقاومة (1300 دولار) يعد تطور كان متوقعا عقب استمرار التقارب بين أمريكا والصين، مشيرا إلى أن هناك صعود ملحوظ فى سعر الدولار عالميا وكذلك صعود للأسهم وهو ما انعكس بشكل كبير على أسواق الذهب عالميا.

وقال عبد الفتاح ، فى تصريحات خاصة، إن السوق المصرى له مواسم معينة يمكن أن تشهد انتعاش فى المبيعات لكن الانخفاض المفاجئ الذى قد لا يدوم طويلا ربما لا ينعكس على تطور حجم المبيعات فى سوق الصاغة، لافتا إلى أنه لا يمكن الرهان على استمرار التراجع فى الأسعار العالمية لانعاش السوق.

يقدم ”الخليج 365” خدمة لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.