شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقترب من 66 دولاراً والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف لتقترب من 66 دولارا اليوم الثلاثاء مع موازنة السوق بين جهود تقودها أوبك لتقليل الإمدادات وإعادة تشغيل أكبر حقل نفط في ليبيا مع توقعات بانخفاض الطلب. وساعدت تخفيضات الإمدادات من أوبك وحلفائها في زيادة سعر خام برنت 20 بالمئة هذا العام. وقال وزير الطاقة الروسي إن روسيا تعتزم تسريع تخفيضات إنتاجها هذا الشهر.



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