شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا عند 8561.37 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 4.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8561.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 3.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3647.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 39 ألف سهم تقاسمتها 147 صفقة.