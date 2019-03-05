شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: السعودية اعتمدت 46 شركة مصرية بقطاع الصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن نجاح نحو 46 شركة مصرية عاملة بقطاع الصناعات الغذائية والزراعية فى الحصول على الاعتماد، والتسجيل لدى المملكة العربية السعودية بما يتيح لها التصدير لأسواق المملكة وفقا للاشتراطات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال اجتماع الهيئة اليوم، الثلاثاء، أن المملكة السعودية، أعلنت نحو 4 شروط رئيسية لدخول المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إليها يأتى فى مقدمتها إدراج المصانع المصرية، واعتمادها لديها، وكذلك لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالإضافة إلى أن تكون تلك المنتجات حاصلة على شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للعينات عبر شركتين محددتين هما "انتراكت" و"تى يو في" المعتمدتين لدى الجانب السعودى.

وأضاف أن الشروط تتضمن أيضا أن تكون المصانع تحت الإشراف الحكومى المصرى بما يعنى وجودها بالقوائم البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء، وأخيرا نجاح تلك الشركات والمصانع فى الزيارة التى سيقوم بها الجانب السعودى لها حتى تتمكن من تصدير منتجاتها إليها.