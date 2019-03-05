شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى: مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء بمقترحات تقليل الواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد تقدم بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تتضم مقترحات لحل مشكلات القطاع الصناعى وتنمية الصادرات والحد من الواردات.

وأوضح السويدى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع مذكرة تعاون بين اتحادى الصناعات المصري واليونانى، أن أبرز المقترحات تتعلق بالتدقيق فى الواردات، والتركيز على تطبيق المواصفات الدولية على كل مدخلات المنتج المصرى سواء المحلى أو المستورد.

وشدد السويدى على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وإعطاء أولوية للمنتج المحلى المطابق للمواصفات الذى يطبق 40% قيمة مضافة، مما يجبر الجهات على التعاون مع الشركات الصغيرة.

كما دعا رئيس اتحاد الصناعات، إلى تطبيق منظومة الأسعار الاسترشادية والاختبارات فى كافة المنافذ الجمركية للاستيراد سواء بغرض الإنتاج أو التجارة.

وأشار رئيس السويدى إلى أن الاتحاد يؤيد التوجه الحكومى الجديد فى برنامج المساندة التصديرية، من خلال ربط الدعم بخدمات تطوير الصناعة، والغاء الدعم النقدى، وأن يقتصر نظام المساندة التصديرية الجديد على الدعم العينى فقط فى صورة خدمات لتطوير المنتج وفتح أسواق تصديرية، وإيجاد بدائل للخامات، ودعم الشحن، على أن يكون الدعم لمدة محددة تتوقف على طبيعة المنتج والدولة، ولا تكون مفتوحة على إطلاقها.

وأكد السويدى أن تطبيق الحلول التى تضمنتها المذكرة ستحقق انعكاسا مباشرا على زيادة الناتج الصناعى وتحقيق المزيد من فرص العمل وتنمية الصادرات، لافتا إلى أن الاتحاد يقوم حاليا بعمل دراسات قطاعية بالتعاون مع الغرف الصناعية وسيتم رفع نتائجها إلى مجلس الوزراء.