شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصر تحتفى بتكريم BT 100.. وتؤكد: التكريم دليل لريادة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة اتصالات مصر، على جائزة "الإبداع والابتكار" فى قطاع الاتصالات عن عام 2018 من مجلة “Business Today” فى حفلها السنوي الثاني، جاء هذا التكريم تقديراً للدور الفعال الذي تلعبه الشركة في النهوض بالاقتصاد المصري ومؤكدا لريادتها في مجال التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، من خلال تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في مختلف المجالات.

تسلم الجائزة المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، الذي تم اختياره العام الماضي في فعاليات BT 100 ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في قطاع الأعمال والاقتصاد المصري. حيث أقيمت الاحتفالية هذا العام بحضور عدد كبير من الوزراء ورئيس البورصة المصرية وحشد كبير من كبار رموز الاقتصاد والأعمال ومشاركة كوكبة من الإعلاميين.

يهدف هذا التكريم إلى تسليط الضوء على مساهمات الشركات في دعم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي المصري، بالإضافة إلى حث الشركات الأخرى على تحسين أدائها وقدراتها التسويقية.

تمنح الجائزة وفقا لدراسات سوقية معتمدة على معايير تقييم أداء الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية.

من ناحيته، أعرب المهندس حازم متولي عن سعادته لحصول اتصالات مصر على تلك الجائزة، والتي تؤكد ريادة ونجاح الشركة في مجال الإبداع والابتكار كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها التي تهدف إلى قيادة المستقبل الرقمي وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه مصر، مشيرًا إلى سعي الشركة لتقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها في مختلف المجالات بأفضل جودة ممكنة، ولعل أبرز هذه المجالات هي خدمات الاتصالات وتطوير شبكات الـ5G والبنية التحتية للمدن الجديدة وقطاع الصحة.

يذكر أن BT100 هو حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة Business Today الرائدة في مصر، إحدى الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة إعلام المصريين، تقام الاحتفالية للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2018، ويشارك هذا العام في BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.