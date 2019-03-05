مصراوي - كتب- حسن مرسي:
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات المقاطعة التي دشنت خلال الفترة الماضية تحت عنوان (خليها تصدي - زيرو جمارك)؛ لم تؤثر على سوق السيارات في مصر بشكل كبير كما أشيع، وأن كانت قد أحدثت نوعا من التنافسية بين الوكلاء داخل السوق المصري.
وأضاف السبع، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، أن المستهلك سيدرك جيدًا أن الأسعار الحالية لا تعبر عن ربحية مرتفعة للتجار كما يتم ترويجه في حملة "خليها تصدي"، مؤكدًا أن مبيعات السيارات...
كانت هذه تفاصيل خبر "خليها تصدي" تتحدى: أسعار السيارات هتنزل 15%.. وموزع: "مفيش.. المولد خلص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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