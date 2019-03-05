شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلامة الغذاء: حمل أقفاص الخبز فى الشارع يقلق السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والتى اشتملت على ثمانية فصول تضمنت ثلاثين مادة.

وقال منصور خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لتغير ثقافة المواطنين للتعامل مع الغذاء، فالأزمة لدينا ليست فى توافر الأغذية أو حتى أسعارها، لكن نحتاج ثقافة جديدة عن سلامة الأغذية التى نتناولها يوميا، مضيفا" أن حمل أقفاص الخبز في الشارع دون تغطيتها هو عبارة عن تلوث متنقل فى الشوارع وحمل الخبز فى الشارع بين السيارات ثقافة لابد أن تكون غير مقبولة".

وأشار حسين منصور خلال اجتماعه، إلى أن السائح يقلق عند رؤية الخبز المصرى مكشوف فى الشوارع، لأنه يخشى على صحته، فبالطبع السائح سيتناول أطعمة فى مصر لذلك قد تكون هذه السلوكيات لها انعكاس سلبى على السياحة.

وعلى جانب آخر ذكر منصور، أن منظومة سلامة الغذاء الجديدة استعانت بخبرات داخلية وخارجية للوصول إلى منظومة عالمية لضبط وتنظيم تداول الأطعمة فى مصر، لافتاً إلى أن المادة الثانية من قانون سلامة الغذاء وحدت اختصاصات الجهات المختلفة التى كانت تتعامل على منظومة الغذاء فى مصر وضمها إلى الهيئة فقط.