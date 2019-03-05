وزير الاتصالات يلتقى سفير إريتريا لبحث تعزيز التعاون بمجال التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فصيل تيكلة سفير دولة اريتريا بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناول اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمع البلدين على كافة الأصعدة، وذلك فى ظل التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.

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خلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام مصر، بدعم كافة أنشطة التعاون مع أشقائها في القارة الأفريقية، لتحقيق التنمية والتكامل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وما يتبعه من تنفيذ مجموعة من المبادرات تحت مظلة الاتحاد.

وأشار طلعت إلى مبادرة التعاون الإفريقى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز التحول الرقمي بدول القارة، بما يساهم فى ترشيد موارد الدول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستعرضا مجالات التعاون المصرى الإفريقى فى مجالات بناء القدرات، وإتاحة النفاذ إلى المعلومات.

ومن جانبه، أعرب فصيل تيكلة سفير دولة إريتريا، عن أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات فى بناء القدرات الرقمية والتعاون مع مصر فى مبادرة تعزيز التحول الرقمى بدول القارة.